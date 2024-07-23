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12:32, 23 июля 2024Спорт

Выступавшая за Россию теннисистка пожаловалась на условия проживания на Олимпиаде-2024

Бывшая российская теннисистка Сэвилл пожаловалась на условия проживания на ОИ
Дарья Сэвилл

Дарья Сэвилл. Фото: Paul Childs / Reuters

Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл, ранее выступавшая за Россию, в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне на летних Играх-2024 года в Париже.

Спортсменка подчеркнула, что ей пришлось самостоятельно покупать туалетную бумагу. «На самом деле здесь, в Олимпийской деревне, нет того сервиса, какой бывает в отеле», — отметила теннисистка.

Сэвилл представляла Россию на соревнованиях до 2015 года и носила фамилию Гаврилова. Она поменяла фамилию после того, как вышла замуж за австралийского теннисиста Люка Сэвилла.

Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала видеообзор номера, в котором она будет жить на Кубке России в Екатеринбурге. Она посмеялась над его размером, а также над тем, что на две комнаты рассчитан один санузел.

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      Алексей Гусев
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