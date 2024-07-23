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23:17, 23 июля 2024Экономика

Сооснователь Wildberries заявил об отстранении от управления компанией

РБК: Владислав Бакальчук заявил об отстранении от управления Wildberries

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал в интервью, что был отстранен от управления компанией, пишет РБК.

По его словам, создание объединенной с Russ компании велось без него. На вопрос журналиста о том, продолжает ли он участвовать в управлении финансовым и операционным блоками компании, Бакальчук ответил, что владелица Татьяна Бакальчук его заблокировала.

Ранее Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата бизнеса.

Его супруга опровергла информацию об этом и рассказала о начале бракоразводного процесса с Владиславом Бакальчуком, которому принадлежит 1 процент компании.

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      Марина Совина
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