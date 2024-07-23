Захарова назвала цену спасения Зеленского

Захарова: Зеленский спасает только себя, он расплачивается жизнями украинцев

Владимир Зеленский спасает себя ценой жизней украинцев. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ее слова РИА Новости.

«Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины», — заявила Захарова.

Таким образом представитель МИД РФ отреагировала на внесение Зеленским в Верховную Раду законопроектов, продлевающих на 90 дней мобилизацию и военное положение на Украине. По словам народного депутата Ярослава Железняка, парламент утвердит их на заседании 23 июля.

Ранее на Украине заявили о возможной отставке Зеленского в случае, если в США на президентских выборах 2024 года победу одержит Дональд Трамп. Такое развитие событий допустил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.