Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Будё-Глимт
4:0
Завершен
РФШ
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
АПОЭЛ
1:0
Завершен
Петрокуб
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Мальмё
4:1
Завершен
КИ Клаксвик
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо К
6:2
Завершен
Партизан
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лугано
3:4
Завершен
Фенербахче
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
08:02, 24 июля 2024Спорт

Игрок НХЛ рассказал об отношении иностранцев к отстранению России

Хоккеист Подколзин: иностранцы отрицательно относятся к дисквалификации России

Фото: Bob Frid-USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал об отношении иностранных партнеров по команде к отстранению сборной России. Его слова приводят «Известия».

Хоккеист заявил, что партнеры отрицательно относятся к дисквалификации россиян, так как международные турниры лишились сильной команды. «Шведы мне говорят, что чемпионат мира все равно не то без России. Упал уровень без нашей сборной», — рассказал он.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте в 2019 году. Он подписал трехлетний контракт с командой в мае прошлого года.

В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина задумала сорвать планы России в Африке. Киев захотел развить дипломатические отношения в регионе

      ВСУ четыре раза за полтора часа обстреляли Донецк

      Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве служил в секретной воинской части

      На Украине назвали иллюзией бесконечную поддержку Запада

      Звезда порно перечислила свои требования к партнеру и столкнулась с непониманием

      В Европе обсудят «бессрочную иммобилизацию» активов России

      Россияне стали больше тратиться на шашлыки

      МВД назвало причину взрыва внедорожника на севере Москвы

      Трамп подал жалобу на штаб Харрис из-за денег Байдена

      Россиянин сломал половой орган во время секс-игр и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше