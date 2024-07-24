Игрок НХЛ рассказал об отношении иностранцев к отстранению России

Хоккеист Подколзин: иностранцы отрицательно относятся к дисквалификации России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал об отношении иностранных партнеров по команде к отстранению сборной России. Его слова приводят «Известия».

Хоккеист заявил, что партнеры отрицательно относятся к дисквалификации россиян, так как международные турниры лишились сильной команды. «Шведы мне говорят, что чемпионат мира все равно не то без России. Упал уровень без нашей сборной», — рассказал он.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте в 2019 году. Он подписал трехлетний контракт с командой в мае прошлого года.

В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.