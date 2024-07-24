В МИД заявили о шантаже из-за сотрудничества России с КНДР

Замглавы МИД Руденко: шантаж из-за сотрудничества России с КНДР неприемлем

Попытки шантажа со стороны Южной Кореи в адрес РФ из-за сотрудничества с КНДР неприемлемы. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишет ТАСС.

По его словам, Сеул утверждает, что якобы сотрудничество между Москвой и Пхеньяном угрожает безопасности. Дипломат отметил, что Южная Корея сравнивает конфликт вокруг Украины с Корейской войной 1950-1953 годов, характеризуя действия Москвы как «агрессию».

«Подобный язык шантажа и угроз в адрес РФ категорически неприемлем», — подчеркнул Руденко.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Северная Корея остается единомышленников РФ, готовым противостоять Западу.

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

