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06:49, 24 июля 2024Мир

В МИД заявили о шантаже из-за сотрудничества России с КНДР

Замглавы МИД Руденко: шантаж из-за сотрудничества России с КНДР неприемлем
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Попытки шантажа со стороны Южной Кореи в адрес РФ из-за сотрудничества с КНДР неприемлемы. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишет ТАСС.

По его словам, Сеул утверждает, что якобы сотрудничество между Москвой и Пхеньяном угрожает безопасности. Дипломат отметил, что Южная Корея сравнивает конфликт вокруг Украины с Корейской войной 1950-1953 годов, характеризуя действия Москвы как «агрессию».

«Подобный язык шантажа и угроз в адрес РФ категорически неприемлем», — подчеркнул Руденко.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Северная Корея остается единомышленников РФ, готовым противостоять Западу.

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

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      Марина Совина
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