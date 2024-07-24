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11:51, 24 июля 2024Россия

Офицер ГРУ опроверг подрыв его внедорожника Land Cruiser в Москве

Офицер ГРУ Торгашов опроверг подрыв его внедорожника Land Cruiser в Москве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Торгашов опроверг подрыв его внедорожника в Москве. Об этом со ссылкой на его слова пишет RT.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее писал, что в подорванном в столице автомобиле находился офицер Минобороны Андрей Торгашов. По информации издания, он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. О нахождении в автомобиле Торгашова также сообщал ТАСС, Baza тем временем упоминала о пострадавшем Андрее Т., который является офицером ГРУ.

Информацию о подрыве авто Торгашова также опровергла его жена. Она заявила, что с ее супругом все в порядке, а во взорванном внедорожнике был другой человек.

Внедорожник взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Водителю внедорожника взрывом оторвало ступни ног. Причиной взрыва, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства. Официальной информации о том, кто находился в автомобиле, пока нет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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