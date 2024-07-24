Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
Сегодня
17:00 (Мск)
Жаклин Кристиан
Яссы
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Леа Бошкович
Яссы
Узбекистан U23
Сегодня
16:00 (Мск)
Испания U23
Олимпийские игры (м)|Группа C. 1-й тур
Аргентина U23
Сегодня
16:00 (Мск)
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|Группа B. 1-й тур
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Борац Б-Л
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Франция U23
Сегодня
22:00 (Мск)
США U23
Олимпийские игры (м)|Группа A. 1-й тур
13:28, 24 июля 2024Спорт

Полузащитник из России Миранчук согласился перейти в американский клуб

Алексей Миранчук согласился перейти из итальянской «Аталанты» в «Атланту» из США

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Российский полузащитник Алексей Миранчук согласился перейти из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sport Italy.

Ожидается, что все детали сделки будут согласованы к пятнице, 26 июля. Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявлял, что предложение клуба из США, выступающего в Главной футбольной лиге (MLS), финансово будоражит

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      Взрыв самолета с пассажирами на борту в Непале попал на видео

      Мать 18-летней невесты Лепса выступила против их брака

      В Москве Европу переименовали в Евразию

      Полузащитник из России Миранчук согласился перейти в американский клуб

      В России прокомментировали слова Зеленского о мирных переговорах с Москвой

      В Харькове сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры после ракетного удара

      Создана новая фаза материи

      Влияние логистики на рост цен в России сравнили с дружбой черепахи и змеи

      На Байкале разрешили сплошную рубку леса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше