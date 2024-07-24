Полузащитник из России Миранчук согласился перейти в американский клуб

Алексей Миранчук согласился перейти из итальянской «Аталанты» в «Атланту» из США

Российский полузащитник Алексей Миранчук согласился перейти из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sport Italy.

Ожидается, что все детали сделки будут согласованы к пятнице, 26 июля. Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявлял, что предложение клуба из США, выступающего в Главной футбольной лиге (MLS), финансово будоражит

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».