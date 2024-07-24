Рогов: предметом переговоров с Украиной может быть только капитуляция Киева

Предметом российско-украинских переговоров может быть только обсуждение деталей капитуляции Киева. Об этом заявил глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

24 июля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил о готовности страны к возобновлению диалога с Москвой.

По мнению Рогова, любые договоренности, которые позволят киевскому режиму удержать власть, приведут к возобновлению боевых действий «с еще большей силой».

Ранее о необходимости скорейшего завершения конфликта заявил и президент Украины Владимир Зеленский. В МИД России в словах Зеленского увидели попытку «сделать задел на будущее» на фоне разворачивающихся в США событий, связанных с выборами президента страны и возможным изменением внешнеполитического курса Вашингтона.