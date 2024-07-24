ESPN поставил Шарапову на третье место в топе лучших теннисисток XXI века

Россиянка Мария Шарапова вошла в топ-3 лучших теннисисток XXI века. Рейтинг составил ESPN.

ESPN поставил Шарапову на третье место. В рейтинге она уступила только сестрам Серене и Винус Уильямс, которые заняли первое и второе места соответственно.

В феврале 2020 года Шарапова сообщила о завершении выступлений. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.