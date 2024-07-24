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20:58, 24 июля 2024Наука и техника

В России назвали главный недостаток F-16

Летчик Попов назвал радар истребителя F-16 «слабеньким»

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

Американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon оснащают радиолокационными станциями (РЛС) с посредственными характеристиками. Главный недостаток самолета назвал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Сами американцы признают, что РЛС на F-16 достаточно слабенькие. Он создан в большей степени для контактного воздушного боя с противником, у которого еще нет самолетов четвертого поколения или у которого они только появляются», — сказал он.

Летчик подчеркнул, что боевого потенциала российских истребителей достаточно для борьбы с F-16.

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Ранее в июле военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал российские истребители-перехватчики МиГ-31 «убийцами» F-16. Он добавил, что российский самолет превосходит F-16 по скорости, высотам полета и количеству вооружения.

В том же месяце польское издание Defence24 допустило, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России станут главной угрозой для F-16, которые получит Украина.

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      Даниил Иринин
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