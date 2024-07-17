Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:29, 17 июля 2024Наука и техника

В России назвали «убийцу» западных истребителей F-16

Полковник Матвийчук назвал перехватчики МиГ-31 ВС РФ «убийцами» западных F-16

Фото: РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал самолеты-перехватчики МиГ-31, применяемые Вооруженными силами (ВС) РФ, «убийцами» западных истребителей F-16, которые западные страны планируют поставить Украине. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук объяснил преимущество российского самолета.

Ранее польское издание Komputer Swiat писало, что российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ будут представлять опасность для истребителей F-16, который обещают передать Воздушным силам Украины. «Дебют самолетов F-16 на Украине — это вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будут именно МиГ-31, оснащенные адски опасными ракетами Р-37М», — пишет издание.

«МиГ-31 — это высотный скоростной истребитель. По объему вооружений, которые он может носить, он превосходит F-16 приблизительно в 2,6 раза. Он способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал". Это самолет будущего при всей его архаичности, так как по скорости, по высотам, по вооруженности он превосходит F-16», — объяснил Матвийчук.

Если вдруг F-16 задумает вступить с МиГ-31 в бой, то у F-16 шансов выйти победителем из этой схватки нет никаких. (...) МиГ-31 — действительно убийца F-16

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

В июле издание Military Watch Magazine писало, что МиГ-31БМ востребованы из-за своих летных характеристик и возможностей бортовой радиолокационной станции, которая позволяет реализовать максимальную дальность ракет Р-37М.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

В том же месяце Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о передаче Минобороны России партии МиГ-31 после ремонта и модернизации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские жилые дома подверглись массовой атаке со стороны Украины

      Планы Германии сократить помощь Киеву вдвое связали с действиями Трампа

      Тренер назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом

      Письмо известного врача обнаружили в России

      В Харьковской области поразили более 700 энергообъектов

      Освобожденных из плена российских солдат сняли на видео

      Доля рубля в расчетах России с Европой обновила максимум

      В Германии украинец решил обманным способом заработать на соотечественниках

      Сумки неожиданного размера стали модными у звезд

      Американка отравила себя и пятерых друзей цианидом из-за огромных долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше