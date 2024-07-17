Названа главная угроза для F-16 на Украине

KS: российские перехватчики МиГ-31 будут главной угрозой для F-16 на Украине

Российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ будут представлять опасность для истребителей F-16, который обещают передать воздушным силам Украины. Главную угрозу для западных самолетов назвало польское издание Komputer Swiat (KS).

«Дебют самолетов F-16 на Украине — это вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будут именно МиГ-31, оснащенные адски опасными ракетами Р-37М», — пишет издание.

Автор отметил, что F-16 будут уступать МиГ-31 по дальности полета ракет «воздух-воздух», даже если Киеву передадут ракеты средней дальности AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile.

Ранее в июле издание Military Watch Magazine писало, что МиГ-31БМ востребованы из-за своих летных характеристик и возможностей бортовой радиолокационной станции, которая позволяет реализовать максимальную дальность ракет Р-37М.

В том же месяце Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о передаче Минобороны России партии МиГ-31 после ремонта и модернизации.