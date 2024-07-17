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09:01, 17 июля 2024Наука и техника

В США объяснили востребованность МиГ-31БМ

MWM: российские истребители МиГ-31БМ востребованы из-за характеристик радара

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ (по кодификации НАТО — Foxhound) востребованы из-за своих летных характеристик и возможностей бортовой радиолокационной станции (РЛС). Востребованность самолета объяснили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Foxhound обладает не только большой дальностью действия, но и самой высокой в мире крейсерской скоростью, близкой к 2,3 числа Маха, и самым большим в мире радаром Н007 "Заслон", который более чем в три раза превышает размеры самых крупных радаров, используемых западными истребителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе специальной военной операции модернизированная РЛС «Заслон-М» позволяет самолетам реализовывать максимальную дальность ракет класса «воздух-воздух» Р-37М.

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Ранее в июле стало известно, что Министерству обороны России передали партию истребителей-перехватчиков МиГ-31 после ремонта и модернизации.

В мае впервые заметили российский двухместный истребитель Су-30СМ2 с ракетами большой дальности Р-37М.

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      Даниил Иринин
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