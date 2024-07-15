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16:19, 15 июля 2024Наука и техника

Минобороны передали партию МиГ-31

ОАК: Минобороны передали первые в 2024 году партии модернизированных МиГ-31

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министерству обороны России передали партию отремонтированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

«Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" отправил Минобороны России первые в этом году партии самолетов типа МиГ-31, прошедшие ремонт и модернизацию. Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу», — говорится в сообщении.

После проведения комплекса наземных и летных испытаний, которые подтвердили заданные требования, самолеты отправили к местам постоянного базирования. В сообщении подчеркнули, что модернизированные МиГ-31 способны успешно решать задачи в современных условиях.

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В мае в «Ростехе» сообщили, что созданные для уничтожения воздушных целей МиГ-31 освоили роль ударного самолета при помощи ракетного комплекса «Кинжал».

В декабре американский журнал The National Interest писал, что каждый вылет российских МиГ-31 вызывает значительное беспокойство у Киева.

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      Даниил Иринин
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