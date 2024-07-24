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06:51, 24 июля 2024Экономика

Юрист оценил возможность для мужа Бакальчук получить половину акций Wildberries

Юрист: муж Бакальчук не сможет получить половину акций Wildberries
Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук. Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав при отсутствии брачного договора не сможет получить половину акций компании, он сможет претендовать только на половину стоимости акций, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

«Если же брачного договора не было, то 50 процентов компании он точно забрать не сможет, поскольку в большинстве уставов прописаны так называемые антирейдерские пункты, которые говорят, что в случае раздела имущества одним из акционеров или учредителей второй супруг не может претендовать на половину доли или половину акций, он может претендовать лишь на половину стоимости этих акций», — сказал он.

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Юрист также выразил мнение, что супруги уже могли вести переговоры по разделу имущества. Владислав Бакальчук мог обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову, если его не устроили предложения, сделанные в переговорном процессе, допустил Жорин.

Ранее Владислав Бакальчук, которому принадлежит один процент компании, заявил, что у него с супругой нет брачного договора. Он предположил, что все имущество будет делиться в равном соотношении. «Как супруги — у нас 50/50. У нас нет брачного контракта, все имущество делится пополам», — отметил он.

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      Сергей Грехов
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