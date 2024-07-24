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13:39, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Захарова высказалась об отказе в аккредитации российских журналистов на Олимпийские игры

Захарова: отказ в аккредитации журналистов продиктован паранойей и русофобией

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ в аккредитации российских журналистов на Олимпийские игры продиктован паранойей и русофобией. На эту тему она высказалась на брифинге, ее слова передает РИА Новости.

«Это паранойя. Настоящая. Когда формулируют это таким образом, что не пускают журналистов на освещение мероприятий, где находятся тысячи других журналистов, — это паранойя, я считаю», — сказала представитель МИД России.

Захарова выразила мнение, что Франция действует по схеме США, и напомнила, что несколько лет назад Белый дом заподозрил в шпионаже российского журналиста, у которого была аккредитация в составе делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова, хотя корреспондент имел многолетний опыт, а его работы были широко известны.

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Представитель МИД подчеркнула, что отказ в аккредитации российских журналистов обусловлен лицемерием Елисейского дворца, а также русофобией. «В этом есть абсолютно все элементы, причем масштабные элементы, крупные элементы националистического взгляда», — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что соблюдение прав журналистов является для президента Франции Эммануэля Макрона пустым звуком.

В июле стало известно, что Франция отказала в аккредитации некоторым российским журналистам на освещение Олимпийских игр. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что представителей российских СМИ не пустили работать на мероприятие из-за подозрений в шпионаже.

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать под нейтральным флагом. Некоторые атлеты отказались от участия в соревнованиях, несмотря на приглашения организаторов.

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      Олег Давыдов
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