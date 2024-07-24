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13:44, 24 июля 2024Спорт

«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

«Зенит» объявил об уходе защитника Марио Фернандеса

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в официальном Telegram-канале объявил об уходе защитника Марио Фернандеса.

Отмечается, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. «Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 33-летний защитник провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и 6 игр в Кубке страны, не отметившись результативными действиями. На первый матч текущего чемпионата страны Фернандес не был включен в заявку «Зенита».

Футболист присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. Он подписал с командой однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

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      Дарья Коршунова
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