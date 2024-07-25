Аграрии одного российского региона доложили об успешном урожае зерна

Бочаров: волгоградские аграрии собрали 3 миллиона тонн высококачественного зерна

Аграрии в Волгоградской области собрали три миллиона тонн высококачественного зерна. Об успешном урожае рассказал глава российского региона Андрей Бочаров, пишет РИА Новости.

По его словам, Волгоградская область перешла экватор. «Более 1,65 миллиона гектаров обработано, собрано 3 миллиона тонн высококачественного зерна», — объяснил Бочаров. Он уточнил, что при сложных погодных условиях это достойный итог работы.

В российском регионе всего хотят заготовить 4 миллиона тонн зерна. Учитывая майские заморозки и сильную жару в июне и начале июля, это достаточно большой объем для Волгоградской области.

Также вместе с уборкой зерна продолжается и сбор урожая ранних овощей, картофеля и остальных агрокультур. По состоянию на 2024 год в Волгоградской области общая посевная площадь составила 3,3 миллиона гектаров.

Ранее стало известно, что по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона российские агроэкспортеры отправили иностранным партнерам в общей сложности рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы. На долю России впервые пришлось более четверти глобального вывоза.