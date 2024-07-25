Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:57, 25 июля 2024Экономика

Аграрии одного российского региона доложили об успешном урожае зерна

Бочаров: волгоградские аграрии собрали 3 миллиона тонн высококачественного зерна

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Аграрии в Волгоградской области собрали три миллиона тонн высококачественного зерна. Об успешном урожае рассказал глава российского региона Андрей Бочаров, пишет РИА Новости.

По его словам, Волгоградская область перешла экватор. «Более 1,65 миллиона гектаров обработано, собрано 3 миллиона тонн высококачественного зерна», — объяснил Бочаров. Он уточнил, что при сложных погодных условиях это достойный итог работы.

В российском регионе всего хотят заготовить 4 миллиона тонн зерна. Учитывая майские заморозки и сильную жару в июне и начале июля, это достаточно большой объем для Волгоградской области.

Также вместе с уборкой зерна продолжается и сбор урожая ранних овощей, картофеля и остальных агрокультур. По состоянию на 2024 год в Волгоградской области общая посевная площадь составила 3,3 миллиона гектаров.

Ранее стало известно, что по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона российские агроэкспортеры отправили иностранным партнерам в общей сложности рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы. На долю России впервые пришлось более четверти глобального вывоза.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      11 дней новогодних каникул и длинные выходные в мае. Как россияне будут отдыхать в 2025 году?

      На Украине сообщили о взрыве в Сумах

      Следствие продлило срок задержания второго аниматора квест-комнаты в Дагестане

      Таксист-мигрант угрожал россиянам расправой из-за 100 рублей

      Дроны ВСУ атаковали парковку и частный дом в российском регионе

      Десятки россиян оказались заблокированы в аэропорту из-за шторма

      Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство из-за розыска

      Вэнс расстроился из-за упущенной возможности провести дебаты с Камалой Харрис

      Аграрии одного российского региона доложили об успешном урожае зерна

      В России раскрыли картель в закупках социально значимых продуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше