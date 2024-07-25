Аргентина подала жалобу в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде в Париже

Аргентина подала жалобу в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде-2024 в Париже

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по итогам матча против Марокко на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте AFA.

Организация потребовала от ФИФА обеспечить безопасность футболистов. «Мы со своей стороны также сделаем все необходимое, чтобы это произошло», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что матч первого тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже между сборными Аргентины и Марокко доиграли через два часа. Это произошло из-за выбежавших на поле фанатов марокканской команды.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Действующим победителем мужского олимпийского футбольного турнира является Бразилия.