Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
Жаклин Кристиан
Яссы
Мирра Андреева
Сегодня
12:00 (Мск)
Ольга Данилович
Яссы
Мольде
Сегодня
20:00 (Мск)
Силькеборг
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Сегодня
20:00 (Мск)
Эльфсборг
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Аякс
Сегодня
21:30 (Мск)
Войводина
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Брага
Сегодня
22:30 (Мск)
Маккаби П-Т
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
09:18, 25 июля 2024Спорт

Аргентина подала жалобу в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде в Париже

Аргентина подала жалобу в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде-2024 в Париже

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по итогам матча против Марокко на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте AFA.

Организация потребовала от ФИФА обеспечить безопасность футболистов. «Мы со своей стороны также сделаем все необходимое, чтобы это произошло», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что матч первого тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже между сборными Аргентины и Марокко доиграли через два часа. Это произошло из-за выбежавших на поле фанатов марокканской команды.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Действующим победителем мужского олимпийского футбольного турнира является Бразилия.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      В России подростки-металлисты сожгли икону и сняли это на видео

      Аргентина подала жалобу в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде в Париже

      Найден способ превратить пластиковые отходы в ценный компонент для электроники

      Артемий Лебедев назвал сараями аэропорты в одной западной стране

      Пленный боец ВСУ рассказал об обещании командования пойти на Белгород

      Дочь популярной телеведущей снялась топлес для модного бренда

      Банки Средней Азии начали избегать работы с Россией

      Путин встретился с Башаром Асадом

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше