Чемпион ОИ рассказал о просьбе американцев допустить российских борцов до Игр-2024

Сидаков рассказал, что американские борцы просили допустить российских до ОИ

Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал об отношении соперников из США к отсутствию россиян на Олимпиаде-2024 в Париже. Он высказался на канале Vyacheslav Abdusalamov в YouTube.

По его словам, американцы хотят соперничать с россиянами. «Они даже говорили, что писали письма о нашем допуске. Молодцы. Они, наоборот, за то, чтобы наша команда выступила. Но что поделать», — добавил Сидаков.

Российские борцы были допущены до международных соревнований в нейтральном статусе и участвовали в квалификации к ОИ-2024. Они завоевали 16 путевок из 18 возможных, а Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до игр 14 борцов-представителей страны.

6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила об отказе представителей сборной страны от участия в Олимпиаде. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Игры.