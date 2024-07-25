ФХР расторгла контракт с КХЛ на проведение чемпионата России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) приняла предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о расторжении договора о передаче прав на проведение чемпионата России. Об этом в ФХР сообщили РИА Новости.

Уточняется, что действие контракта, который был рассчитан до апреля 2025-го, будет прекращено с 1 августа. Соответствующее предложение было направлено КХЛ в адрес ФХР 9 июля.

КХЛ проводила чемпионат России с 2008 года. 3 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования, не завися от международных федераций.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».