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11:02, 25 июля 2024Спорт

Футболиста сборной Аргентины обокрали на Олимпиаде-2024 в Париже

Футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду обокрали на Олимпиаде в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters

Футболиста олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмаду обокрали на летних Играх-2024 в Париже. Об этом TyC Sports рассказал главный тренер команды Хавьер Маскерано.

По словам специалиста, это произошло за день до первого матча команды. «Неизвестные ворвались на нашу базу. У нас везде просят удостоверения и аккредитации, а потом происходит подобное», — пожаловался тренер.

Ранее Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА). Организация потребовала от ФИФА обеспечить безопасность футболистов.

В дебютном матче на турнире, который прошел 24 июля, сборная Аргентины проиграла Марокко. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу африканцев и была задержана на два часа из-за выбежавших на поле марокканских болельщиков.

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      Алексей Гусев
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