Готовность россиян делать крупные покупки оценили

ВЦИОМ: почти треть россиян считают, что настало время для крупных покупок

Почти треть жителей России считают, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать крупные покупки. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ.

Проведенный социологами опрос показал, что такой точки зрения придерживаются 28 процентов респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 44 процента.

Ранее Центральный банк РФ сообщил, что за шесть месяцев 2024 года объем наличных на руках у россиян уменьшился почти на 600 миллиардов рублей. Кроме того, в стране наблюдается огромный приток средств населения на депозиты.

Опрос, проведенный в мае 2024 года, показал, что доля граждан, у которых нет никаких сбережений, снизилась в 1,2 раза в сравнении с показателем конца 2022-го. Доля жителей РФ со сбережениями выросла в 1,8 раза с 2010 года.

Кроме того, 53 процента россиян пожаловались на рост социального неравенства. Его сокращение констатировали лишь 13 процентов.