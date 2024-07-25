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15:20, 25 июля 2024Бывший СССР

На Украине допустили закрытие дела против экс-депутата Рады Фарион

СБУ может закрыть дело против экс-депутата Верховной Рады Фарион из-за ее смерти

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) может закрыть уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Такое развитие событий допустило издание «Украинские новости».

«Статья 284 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Украины предусматривает основания для закрытия уголовного производства», — отметили журналисты.

Уголовное дело в отношении Фарион было возбуждено СБУ осенью 2023 года. По версии следствия, экс-депутат оскорбила честь и достоинство военнослужащих высказываниями против использования украинцами русского языка.

В экс-нардепа Фарион выстрелили во Львове вечером 19 июля из оружия без глушителя. Бывшего парламентария доставили в критическом состоянии в больницу, но не спасли.

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      Екатерина Грищенко
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