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10:57, 25 июля 2024Бывший СССР

На Украине проверят причастность неонацистов к убийству Фарион

На Украине проверят достоверность ролика об убийстве Фарион неонацистами

Фото: Roman Baluk / Reuters

Украинские правоохранители проверят видео с кадрами убийства бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион неонацистами группировки NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена). Об этом в комментарии РБК-Украина сказала спикер Национальной полиции Украины Елена Бережная.

По ее словам, полиция анализирует видео и изучает его на предмет, «представляет ли оно интерес для следствия».

Ролик длится чуть более трех минут, в нем звучат призывы к войне против украинской власти и расистские манифесты. Он сопровождается 10-секундным футажем предполагаемого нападения на Фарион, в котором слышны женские крики. На кадрах видны автомобили, совпадающие с теми, которые находились на месте убийства.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый следил за экс-депутатом Верховной Рады несколько недель.

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      Илья Таксюр
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