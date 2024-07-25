Одно из основных удобрений начало дешеветь

MMI: мировые цены на основное азотное удобрение начали снижаться

К 18 июля 2024 года стоимость одного из основных азотных удобрений начала снижаться. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтингового агентства MMI.

Гранулированный карбамид подешевел на два процента относительно прошлой недели — до 323 долларов за тонну. Этот рынок остается стабильным, однако в некоторых государствах отмечают снижение спроса. На последнем индийском тендере приобрели менее 500 тысяч тонн, хотя ожидалось, что речь пойдет об объемах в полтора миллиона тонн.

При этом стоимость аммиачной селитры, по данным MMI, за месяц увеличилась на 7,3 процента, до 220 долларов за тонну. Цена хлористого калия колеблется в пределах 263-265 долларов за тонну.

По данным таможенных служб Китая, в январе-июне КНР увеличила импорт российских удобрений на 20 процентов, до 764 миллионов долларов. Это стало рекордом.

Кроме того, выросли поставки российских удобрений в Европейский союз. С января по май они увеличились на 70 процентов в годовом выражении, до 1,9 миллиона тонн. Крупнейшими покупателями оказались Польша, Франция, Германия и Италия.

Есть прогнозы, что биржевые цены на азотсодержащие удобрения в мире дойдут до 300 долларов за тонну к концу 2024 года. Это, как полагают эксперты, может привести к восьмипроцентному росту производства и вывоза некоторых категорий российских удобрений.