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10:56, 25 июля 2024Бывший СССР

Правительство Эстонии захотело уточнить постановления о языковых требованиях к педагогам

ERR: правительство Эстонии планирует уточнить языковые требования к педагогам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство Эстонии планирует уточнить постановления о языковых требованиях к педагогам, передает ERR.

«Согласно проекту поправок, владение эстонским языком на уровне С1 будет требоваться от учителей, работников в сфере преподавания и воспитания, руководителей образовательных учреждений, их заместителей и завучей», — пишет издание.

Отмечается, что внесением поправок планируется уточнить наименования специалистов, к которым применяется требование знать эстонский язык на уровне С1. В список, помимо представленных сейчас спецпедагогов, будут добавлены логопеды, школьные психологи и социальные педагоги.

Ранее стало известно, что за июньский контрольный период только 20 процентов педагогов успешно сдали экзамен на знание эстонского языка, а к началу учебного года школы могут столкнуться с катастрофической нехваткой персонала.

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      Валентин Карант
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