В Эстонии только 20 процентов педагогов сдали экзамен на знание языка

Delfi: в Эстонии только 20 процентов педагогов сдали экзамен по эстонскому

В Эстонии за июньский контрольный период только 20 процентов педагогов успешно сдали экзамен на знание эстонского языка. К началу учебного года школы могут столкнуться с катастрофической нехваткой персонала, сообщает портал Delfi.

В связи с массовым переходом школ на обучение на эстонском языке, учителя республики до 1 августа должны пройти аттестацию языковых навыков. Так, педагоги, которые намерены преподавать в новом учебном году на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2, а те, кто преподают на эстонском — на уровне C1.

В июне только 22,7 процента учителей сдали экзамен на уровне B2 и 18 процентов — на уровне C1.

Ранее в Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог. По словам исполняющего обязанности главы МИД республики Маргуса Цахкны, налог будет собираться со всех групп общества.