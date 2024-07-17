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12:02, 17 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии только 20 процентов педагогов сдали экзамен на знание языка

Delfi: в Эстонии только 20 процентов педагогов сдали экзамен по эстонскому

Фото: Peter Seyfferth / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Эстонии за июньский контрольный период только 20 процентов педагогов успешно сдали экзамен на знание эстонского языка. К началу учебного года школы могут столкнуться с катастрофической нехваткой персонала, сообщает портал Delfi.

В связи с массовым переходом школ на обучение на эстонском языке, учителя республики до 1 августа должны пройти аттестацию языковых навыков. Так, педагоги, которые намерены преподавать в новом учебном году на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2, а те, кто преподают на эстонском — на уровне C1.

В июне только 22,7 процента учителей сдали экзамен на уровне B2 и 18 процентов — на уровне C1.

Ранее в Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог. По словам исполняющего обязанности главы МИД республики Маргуса Цахкны, налог будет собираться со всех групп общества.

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      Глеб Палехов
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