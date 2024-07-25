Росфинмониторинг внес бывшего адвоката Новикова в список террористов и экстремистов

Экс-адвокат Новиков попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес бывшего адвоката Илью Новикова (признан иноагентом) в список террористов и экстремистов. Это следует из списка ведомства.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия, принимать участие в выборах.

Ранее Новикова заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы за фейки о Российской армии.

9 октября 2023 следователь ФСБ возбудил против Новикова уголовное дело о госизмене. Российские спецслужбы задокументировали переход юриста на сторону противника. После начала СВО Новиков переехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Зафиксировано его участие в пропаганде и боевых действиях против интересов России.

16 июня адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката за недостойное поведение и порочащие российскую адвокатуру высказывания.