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13:18, 25 июля 2024Экономика

Стала известна предложенная Бакальчуку доля в объединенной компании

Бакальчуку предлагали 30 процентов в объединении «Вайлдберриз» и «Русс Аутдор»

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку предлагали долю в объединенной компании «Вайлдберриз» и «Русс Аутдор». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно от источников в менеджменте компании, супруг Татьяны Бакальчук узнал о переговорах по слиянию в марте. Он якобы лично разговаривал с руководителями «Русс Аутдор» Ливаном и Робертом Мирзоянами — сперва ему и жене предложили равные доли в десять процентов. В конце июня супругам предложили по 30 процентов. Однако после этого Бакальчук обратился за помощью к Кадырову, и Мирзояны перестали с ним общаться.

По словам представителей маркетплейса, Бакальчук был недоволен фактом переговоров о слиянии без него. Это подтолкнуло его к мысли, что жена действует не самостоятельно, а ей манипулируют братья Мирзояны.

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Также, по информации Baza, за последний месяц из компании уволили около 15 сотрудников среднего и высшего звена, в том числе исполнительного директора Ольгу Наумову и GR-директора по работе с госструктурами. Бакальчук заявил, что под сокращение попали те, кто не хочет слияния «Вайлдберриз» и Russ либо поддерживает его.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит один процент в ООО «Вайлдберриз». При этом он заявил, что супруги не подписывали брачный контракт, и совместно нажитое имущество при разводе должно делиться пополам.

По мнению адвоката Сергея Жорина, супруги уже начали переговоры по разделу имущества. Тот факт, что Бакальчук обратился за поддержкой к Кадырову, может указывать на то, что его не устроили предложения второй стороны. Заслуженный адвокат России Людмила Айвар посоветовала сооснователю маркетплейса «подсуетиться» и подать иск о разделе имущества.

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      Вячеслав Агапов
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