Шансы Бакальчука заблокировать слияние Wildberries с Russ оценили

Адвокат Айвар: Бакальчук должен подсуетиться для блокировки слияния WB с Russ

Владислав Бакальчук может добиться раздела компании или даже помешать супруге в управлении судьбой маркетплейса. Шансы заблокировать слияние Wildberries с Russ оценила заслуженный адвокат России Людмила Айвар, ее цитирует НСН.

По мнению эксперта, сооснователю маркетплейса необходимо «подсуетиться» и подать иск о разделе имущества. Таким образом акции компании будут арестованы, и с ними будет невозможно проводить сделки, чтобы на акции компании наложили арест и любые сделки с ними стали невозможны. В противном случае его голос (Бакальчуку принадлежит один процент акций Wildberries) не будет учтен, и он не помешает слиянию или разделению компании, а может даже лишиться имеющихся бумаг.

«Он получает свои 50 процентов супружеской доли независимо от того, сколько у него процентов. Поскольку это регулируется уставом или брачным договором. Он может потребовать стоимость и выйти из компании, а может потребовать переписать на него 50 процентов. Акции — это общее супружеское имущество», — подчеркнула Айвар.

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов согласился, что Владислав Бакальчук сможет блокировать решения в Wildberries, если срочно обратится в суд с иском о разделе имущества. «Суд применит обеспечительные меры и запретит реестродержателю регистрировать переход права и совершать иные сделки, направленные на отчуждение акций, также наложить запреты на голосование и другое», — объяснил эксперт.

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата компании 23 июля. ПО его словам, фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries. По словам сооснователя, они обманули его супругу, после чего та ушла из дома без возможности увидеться и обсудить происходящее. Татьяна Бакальчук опровергла слова мужа и заявила, что в компании «не рейдерский захват, а развод».

Глава Чечни поручил разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries депутату Госдумы Адаму Делимханову, пообещав Владиславу Бакальчуку сделать «все возможное», чтобы вернуть в семью его жену и защитить бизнес. «И в этом вопросе я дойду до конца», — указал Кадыров.