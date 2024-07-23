Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук разводится с мужем

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову о попытке рейдерского захвата компании некими кавказцами. Однако его жена Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате и заявила, что на самом деле разводится с мужем. Как богатейшая семья России будет делить свое имущество?

Татьяна Бакальчук опровергла слова мужа о рейдерском захвате Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в личном Telegram-канале записью разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина утверждает, что с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами Wildberries, используя юридические махинации.

Владислав Бакальчук Кадр: Telegram-канал Рамзан Кадырова

По словам предпринимателя, Мирзояны надавили на его супругу, из-за чего она ушла из дома. «Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — уточнил Кадыров в посте.

Глава Чечни поручил разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries депутату Госдумы Адаму Делимханову. Кадыров пообещал Бакальчуку сделать «все возможное», чтобы вернуть в семью его жену и защитить бизнес. Известно, что Wildberries объединился с Russ Outdoor еще в июне.

Причем мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват Рамзан Кадыров

Однако Татьяна Бакальчук отрицает заявления мужа и утверждает, что на самом деле разводится с ним. «Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — уточнила она и в подтверждение своих слов прикрепила снимок с Бакальчуком, сделанным во время презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.

Татьяна и Владислав Бакальчук во время презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании Фото: Telegram-канал «Татьяна Бакальчук»

Будут ли Бакальчуки делить имущество?

Бакальчуки, которые пока никак не комментировали детали раздела имущества, состоят в браке более 20 лет, у них семеро детей. Они вместе создали маркетплейс и управляют им с 2004 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит лишь 1 процент в ООО «Вайлдберриз». Источник Forbes указывает, что он покинул компанию в июле.

В 2021 году Татьяна и Владислав Бакальчук возглавили рейтинг богатейших семей России, обогнав Гурьевых и Ротенбергов

Богатейшая женщина России, чье состояние оценивается в миллиарды долларов, редко дает интервью и не делится с журналистами деталями своей жизни. При этом бизнесвумен отмечает, что ее семья не ведет аскетичный образ жизни. «Если мы едем отдыхать, стараемся номер взять комфортный, пользуемся Sky Priority, потому что это удобно», — заявила она и уточнила, что подобные траты она считает рациональными.

Татьяна Бакальчук Фото: Сергей Пятаков / POOL / ТАСС

Бакальчук признавалась, что в ее гардеробе нет норковых шуб, дорогих брендов и бриллиантов. «Я понимаю, как можно страдать, если не можешь купить нормальные кроссовки, потому что ты в них бегаешь. То, что ты страдаешь, потому что не можешь купить Rolex, я не понимаю», — говорила она в интервью.

По словам миллиардерши, она покупает все необходимые вещи на Wildberries уже более двадцати лет. В общей сложности она потратила на маркетплейсе 8,2 миллиона рублей. «Восемь миллионов разделить на 20 лет — всего лишь 400 тысяч в год. Это не так уж много. Я по несколько раз в день захожу, заказываю, откладываю, покупаю. Сейчас у меня там посуда в корзине накидана. До этого — детские вещи, купальники, туфли», — уточнила бизнесвумен.

$7,4 миллиарда состояние Татьяны Бакальчук

В СМИ также не просачивалась информация о совместном имуществе Бакальчук с супругом Владиславом, кроме его доли в компании. «Все деньги, которые зарабатываем, мы вкладываем в бизнес. Все яйца складываем в одну корзину — ничего, кроме Wildberries, нет, компания российская», — поясняла она.

Бакальчук никогда не показывала свое жилье. Предположительно, семья арендует дом в премиальном коттеджном поселке «Стольное» в подмосковном Переделкино. Известно, что дома там сдаются примерно за два миллиона рублей в месяц.

Бакальчук также не видит смысла в покупке квартир для детей. Бизнесвумен предпочитает арендовать жилье, чтобы не быть привязанной к определенному месту. «Сейчас в обществе тенденция не вкладывать деньги в мертвые вещи, а тратить их на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым», — отмечала она.