Богатейшая женщина России раскрыла сумму своих трат на Wildberries

Основатель Wildberries Бакальчук потратила на своем маркетплейсе миллионы рублей

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла сумму трат на своем же маркетплейсе. На эту тему она высказалась в передаче «Шоу Воли».

Богатейшая женщина России призналась, что покупает сама у себя уже более двадцати лет. Всего она потратила на Wildberries 8,2 миллиона рублей.

«Я же стала больше в публичном поле появляться и не могу ходить везде в одном и том же. Просто странно, если ты сегодня в одном регионе, завтра в другом — и везде на тебе одна и та же голубая блузка, которую я очень люблю», — уточнила бизнесвумен. и добавила, что не имеет приоритетов в доставке или особых скидок.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений. Более 1,4 миллиона человек зарабатывают вместе с маркетплейсом Ozon — это почти 1,7 процента трудоспособного населения России.