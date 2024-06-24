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12:27, 24 июня 2024Ценности

Богатейшая женщина России раскрыла сумму своих трат на Wildberries

Основатель Wildberries Бакальчук потратила на своем маркетплейсе миллионы рублей

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла сумму трат на своем же маркетплейсе. На эту тему она высказалась в передаче «Шоу Воли».

Богатейшая женщина России призналась, что покупает сама у себя уже более двадцати лет. Всего она потратила на Wildberries 8,2 миллиона рублей.

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«Я же стала больше в публичном поле появляться и не могу ходить везде в одном и том же. Просто странно, если ты сегодня в одном регионе, завтра в другом — и везде на тебе одна и та же голубая блузка, которую я очень люблю», — уточнила бизнесвумен. и добавила, что не имеет приоритетов в доставке или особых скидок.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений. Более 1,4 миллиона человек зарабатывают вместе с маркетплейсом Ozon — это почти 1,7 процента трудоспособного населения России.

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      Карина Черных
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