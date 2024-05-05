Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира

«Ведомости»: Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира

В 2023 году российские Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследований компании Data Insight.

Уточняется, что пользователи посетили российские площадки более 300 миллионов раз в месяц. На первом месте в мировом топе находится Amazon (более 4,7 миллиарда посещений в месяц).

На Wildberries, который занял девятое место в топе, приходится примерно 343 миллиона посещений ежемесячно. На Ozon, который завершает топ, пользователи заходили в среднем 316 миллионов раз.

Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона человек зарабатывают вместе с маркетплейсом Ozon — это почти 1,7 процента трудоспособного населения России.