Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:44, 21 октября 2022Ценности

Богатейшая женщина России раскрыла свои траты

Основательница Wildberries Бакальчук заявила, что вкладывает весь заработок в бизнес

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Богатейшая женщина России, основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук вкладывает все заработанные деньги в бизнес. Об этом она рассказала в интервью журналистке и блогеру Надежде Стрелец.

«Мы все деньги, которые зарабатывают, вкладываем в бизнес. Все яйца складываем в одну корзину — ничего, кроме Wildberries нет, компания российская», — поделилась она.

По словам Бакальчук, однажды был момент, когда ей стало жутко. «Когда пандемия только началась, и говорили, что все закроется, и банки в том числе. А у меня на карточке лежит условно несколько сотен тысяч рублей. Ну, в принципе, понимаешь, что вдруг что-то случится, а ты не можешь детей накормить», — рассказала она.

Бизнесвумен при этом пошутила, что в крайнем случае у семьи есть склады, и можно пойти жить туда.

В том же интервью Бакальчук призналась, что в ее гардеробе нет бриллиантов, люксовых брендов и норковых шуб. По ее словам, она полностью одевается на Wildberries. При этом бизнесвумен отметила, что ее семья не ведет аскетичный образ жизни, однако комфорт должен быть экономически обоснован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о точных сроках завершения частичной мобилизации
Кремль ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии
Командующий Северным флотом заявил о негативных тенденциях в Арктике
Опубликована карта боевых действий на Украине на 21 октября
Лукашенко объяснил невозможность третьей мировой войны
Анастасия Волочкова сделала предложение уборщику
Командир отряда разведки ВСУ рассказал о положении в Херсоне
Американка полностью разделась на церемонии взвешивания перед турниром UFC
Отец серийного убийцы обвинил Netflix в героизации преступлений сына
Трое россиян с пистолетом напали на школьника ради денег на обеды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.