Богатейшая женщина России раскрыла свои траты

Основательница Wildberries Бакальчук заявила, что вкладывает весь заработок в бизнес

Богатейшая женщина России, основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук вкладывает все заработанные деньги в бизнес. Об этом она рассказала в интервью журналистке и блогеру Надежде Стрелец.

«Мы все деньги, которые зарабатывают, вкладываем в бизнес. Все яйца складываем в одну корзину — ничего, кроме Wildberries нет, компания российская», — поделилась она.

По словам Бакальчук, однажды был момент, когда ей стало жутко. «Когда пандемия только началась, и говорили, что все закроется, и банки в том числе. А у меня на карточке лежит условно несколько сотен тысяч рублей. Ну, в принципе, понимаешь, что вдруг что-то случится, а ты не можешь детей накормить», — рассказала она.

Бизнесвумен при этом пошутила, что в крайнем случае у семьи есть склады, и можно пойти жить туда.

В том же интервью Бакальчук призналась, что в ее гардеробе нет бриллиантов, люксовых брендов и норковых шуб. По ее словам, она полностью одевается на Wildberries. При этом бизнесвумен отметила, что ее семья не ведет аскетичный образ жизни, однако комфорт должен быть экономически обоснован.