Самая богатая женщина России призналась в отсутствии бриллиантов и люкса

Основательница Wildberries Бакальчук призналась в отсутствии в гардеробе люксовой одежды

Самая богатая женщина России — основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук — призналась, что в ее гардеробе нет норковых шуб, люксовых брендов и бриллиантов. Об этом она заявила в интервью журналистке и блогеру Надежде Стрелец.

По словам Бакальчук, она полностью одевается на Wildberries и не является потребителем люкса. При этом бизнесвумен отметила, что ее семья не ведет аскетичный образ жизни. «Если мы едем отдыхать, стараемся номер взять комфортный, пользуемся Sky Priority, потому что это удобно. Я билеты сейчас сама не заказываю, у меня есть помощник», — рассказала она, объяснив, что такие траты являются рациональными.

По мнению Бакальчук, желание людей покупать дорогую одежду или аксессуары может быть связано с лишениями в прошлом. «Я понимаю, как можно страдать, если не можешь купить нормальные кроссовки, потому что ты в них бегаешь. То, что ты [страдаешь, потому что] не можешь купить Rolex — я не понимаю. Все сейчас носят часы, которые коннектятся со смартфоном», — отметила она.

В феврале Бакальчук заявила, что не видит смысла в покупке квартир для детей. Дети основательницы Wildberries на данный момент планируют жить с родителями, а позже хотят вместе переехать в отдельное жилье. По словам богатейшей женщины страны, у нее есть много знакомых, которые не тратят средства на собственные квартиры, а живут в съемных.