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13:24, 25 июля 2024Спорт

Стали известны соперники российских теннисистов в первом круге Олимпиады-2024

Даниил Медведев сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой в первом круге ОИ-2024
Даниил Медведев

Даниил Медведев . Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российские теннисисты узнали соперников в первом круге мужского одиночного разряда на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Итоги жеребьевки доступны на сайте Игр.

Первая ракетка страны Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Ринки Хидзикатой. Павлу Котову достался в соперники швейцарец Станислас Вавринка, выигравший три турнира серии «Большого шлема» и ОИ-2008 в парном разряде. Роману Сафиуллину предстоит встретиться с чилийцем Алехандро Табило.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа. Помимо мужского одиночного разряда, медали будут разыграны в женской одиночке, женской и мужской парах, а также в миксте.

Ранее стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер снялся с Олимпиады. Причиной стал тонзиллит у 22-летнего теннисиста.

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      Алексей Гусев
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