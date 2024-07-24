Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
Жаклин Кристиан
Яссы
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Леа Бошкович
Яссы
Узбекистан U23
1:2
Завершен
Испания U23
Олимпийские игры (м)|Группа C. 1-й тур
Аргентина U23
2:2
Завершен
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|Группа B. 1-й тур
ПАОК
1:1
1-й тайм
live
Борац Б-Л
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Франция U23
Сегодня
22:00 (Мск)
США U23
Олимпийские игры (м)|Группа A. 1-й тур
19:53, 24 июля 2024Спорт

Лучший теннисист мира снялся с Олимпиады-2024

Первая ракетка мира Янник Синнер снялся с Олимпиады-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры
Янник Синнер

Янник Синнер. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер на своей странице в социальной сети X сообщил о том, что снялся с Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Причиной стал тонзиллит 22-летнего теннисиста. Он рассказал, что лечащий врач настоятельно рекомендовал ему воздержаться от тренировок. Синнер заявил, что Олимпиада была одной из его главных целей на сезон, поэтому он очень разочарован.

Синнер является первой ракеткой мира с июня 2024 года. В текущем сезоне он стал победителем Australian Open, в решающем матче обыграв россиянина Даниила Медведева. Всего на его счету 13 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх в нейтральном статусе выступят российские теннисисты Медведев, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      Кулеба согласился сотрудничать с Китаем

      Футбольный матч на Олимпиаде-2024 доиграли через два часа

      В море на Кубани зафиксировали небывалое нашествие креветок

      В Кремле объяснили плохие отношения России и Германии

      Отец и сын избили россиянина у метро ради мобильного телефона

      На Украине заметили «окно возможностей» для переговоров с Россией

      В России порассуждали о захвате Западом контроля над Арктикой

      Названо способное противостоять F-16 на Украине оружие

      Кремль прокомментировал раскрытую подготовку покушения на грузинского политика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше