Лучший теннисист мира снялся с Олимпиады-2024

Первая ракетка мира Янник Синнер снялся с Олимпиады-2024

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер на своей странице в социальной сети X сообщил о том, что снялся с Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Причиной стал тонзиллит 22-летнего теннисиста. Он рассказал, что лечащий врач настоятельно рекомендовал ему воздержаться от тренировок. Синнер заявил, что Олимпиада была одной из его главных целей на сезон, поэтому он очень разочарован.

Синнер является первой ракеткой мира с июня 2024 года. В текущем сезоне он стал победителем Australian Open, в решающем матче обыграв россиянина Даниила Медведева. Всего на его счету 13 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх в нейтральном статусе выступят российские теннисисты Медведев, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Елена Веснина и Диана Шнайдер.