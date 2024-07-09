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11:45, 9 июля 2024Спорт

Еще одну российскую теннисистку допустили до Олимпиады-2024

«Матч ТВ»: российскую теннисистку Елену Веснину допустили до Олимпиады-2024

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Российскую теннисистку Елену Веснину допустили до Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника издания, 37‑летняя теннисистка сможет сыграть на Олимпиаде в парном разряде вместе с Екатериной Александровой. Веснина — олимпийская чемпионка-2016 в парном разряде и серебряный призер Игр-2020 в миксте.

Ранее были объявлены имена еще шести российских теннисистов, которые получили одобрение от Международной федерации тенниса (ITF) и выступят в Париже. В состав мужской команды вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов, в женскую — Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Россияне и белорусы допущены на Олимпиаду-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Дарья Коршунова
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