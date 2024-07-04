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13:41, 4 июля 2024Спорт

Шесть российских теннисистов выступят на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде

Теннисисты Медведев и Андреева выступят на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шесть россиян получили одобрение от Международной федерации тенниса (ITF) и выступят на Олимпийских играх — 2024 в одиночном разряде. Об этом сообщается на сайте организации.

В состав мужской команды вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женском турнире сыграют Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Кроме того, были объявлены заявки на парный разряд. У мужчин выступят Медведев и Сафиуллин, у женщин — Андреева и Шнайдер. Также в списке присутствует пара Александровой и Елены Весниной, однако последняя на данный момент не получила одобрения от Международного олимпийского комитета.

Россияне и белорусы допущены на Олимпиаду-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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