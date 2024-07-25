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12:10, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Технологии ИИ помогут россиянам с поиском приложений

В RuStore появились технологии искусственного интеллекта

Фото: Unsplash

В официальном российском сетевом магазине приложений для мобильных устройств RuStore начали использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря этому пользователи сервиса получат персональные рекомендации и подборки. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в сервис внедрили технологии машинного обучения (ML), которые часто используются в поиске для выдачи нужных приложений. Система будет анализировать первые буквы запроса, которые вводит пользователь, а также предлагать на основе схожих запросов актуальные приложения и игры. Помимо этого система будет анализировать установку программ и рекомендовать другие, учитывая интересы пользователя.

Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев считает, что внедрение данных технологий поможет пользователям магазина быстрее находить новые полезные приложения и игры.

Отмечается, что при формировании рекомендаций нейросеть будет учитывать число загрузок и открытий приложения, наличие отзывов, частоту обновлений и другие характеристики. При этом ИИ будет брать в подборке не только популярные, но и новые игры.

Ранее магазин приложений для Android-устройств RuStore, который призван стать российским аналогом Google Play, рассказал о возможностях для пользователей и разработчиков заработать на платформе.

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      Варвара Кошечкина
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