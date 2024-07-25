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06:14, 25 июля 2024Бывший СССР

Украинский волонтер потратил сто тысяч долларов на поездки и привез ВСУ два дрона

Волонтер слетал в Таиланд и Монако на $100 тыс. и привез для ВСУ два дрона

Фото: Steve Marcus / Reuters

Друг мэра Киева Виталия Кличко Алексей Владимиров устроился волонтером и облетел полмира первым классом. Об этом пишет «Украинская правда».

37-летний мужчина выехал из страны во время всеобщей мобилизации через систему «Шлях» (система пропуска мужчин-волонтеров и водителей через границу — прим. Ленты.ру). Он направился в Таиланд, где остановился в пятизвездочном отеле, также он побывал в Дубае, Барселоне и Монако, где катался на элитных спорткарах.

Вернувшись через два месяца, он отчитался о двух приобретенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронах DJI Mavic и нескольких ящиках печенья. По подсчетам издания, за это время Владимиров потратил более ста тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в 2023 году через систему «Шлях» (систему пропуска мужчин-волонтеров и водителей через границу) Украину покинули почти 900 военнообязанных, которые впоследствии не вернулись.

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      Марина Совина
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