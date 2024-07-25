В Госдуме назвали условие возвращения россиян на Олимпиаду под национальным флагом

Возвращение россиян на Олимпиаду под национальным флагом зависит от сроков окончания специальной военной операции (СВО), считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала условие снятия ограничений для российских спортсменов на выступления на международных соревнованиях.
«Если ситуация на Украине будет доведена до мирных переговоров, о чем чаще стали говорить мировые политики, то понятно, что практически сразу после этого мы вернемся с флагом и с гимном. Я не могу прогнозировать, что будет с мирным соглашением, но от этого зависит возвращение наших спортсменов с полным доступом и со всеми атрибутами российской государственности к соревнованиям. Исключительно от этого зависит», — сказала депутат.
24 июля Международный олимпийский комитет (МОК) определил места проведения зимних Игр. В 2030 году они пройдут во Французских Альпах, а в 2034 году их проведут в американском Солт-Лейк-Сити.
Локации ближайших Олимпиад уже известны — зимняя в 2026 пройдет итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, а летняя в 2028 в американском Лос-Анджелесе.
Летние Олимпийские игры стартуют в Париже уже 26 июля и завершатся 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на них под нейтральными флагами.