Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
1:0
2-й сет
live
Жаклин Кристиан
Яссы
Мирра Андреева
Сегодня
13:00 (Мск)
Ольга Данилович
Яссы
Мольде
Сегодня
20:00 (Мск)
Силькеборг
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Сегодня
20:00 (Мск)
Эльфсборг
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Аякс
Сегодня
21:30 (Мск)
Войводина
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Брага
Сегодня
22:30 (Мск)
Маккаби П-Т
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
11:26, 25 июля 2024Спорт

В Госдуме назвали условие возвращения россиян на Олимпиаду под национальным флагом

Депутат Журова: возвращение на Олимпиаду под флагом РФ зависит от сроков СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Возвращение россиян на Олимпиаду под национальным флагом зависит от сроков окончания специальной военной операции (СВО), считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала условие снятия ограничений для российских спортсменов на выступления на международных соревнованиях.

«Если ситуация на Украине будет доведена до мирных переговоров, о чем чаще стали говорить мировые политики, то понятно, что практически сразу после этого мы вернемся с флагом и с гимном. Я не могу прогнозировать, что будет с мирным соглашением, но от этого зависит возвращение наших спортсменов с полным доступом и со всеми атрибутами российской государственности к соревнованиям. Исключительно от этого зависит», — сказала депутат.

Материалы по теме:
«Это поступок, за который стыдно» Месть за Олимпиаду-80 или расчет. Почему СССР бойкотировал Игры-1984 в США
«Это поступок, за который стыдно»Месть за Олимпиаду-80 или расчет. Почему СССР бойкотировал Игры-1984 в США
8 мая 2024
«Мы устанавливаем правила» МОК назвал число россиян, допущенных к Олимпиаде. Кто поедет в Париж и на каких условиях?
«Мы устанавливаем правила»МОК назвал число россиян, допущенных к Олимпиаде. Кто поедет в Париж и на каких условиях?
20 марта 2024

24 июля Международный олимпийский комитет (МОК) определил места проведения зимних Игр. В 2030 году они пройдут во Французских Альпах, а в 2034 году их проведут в американском Солт-Лейк-Сити.

Локации ближайших Олимпиад уже известны — зимняя в 2026 пройдет итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, а летняя в 2028 в американском Лос-Анджелесе.

Летние Олимпийские игры стартуют в Париже уже 26 июля и завершатся 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на них под нейтральными флагами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      Рудковская поддержала Глюкозу после скандального выступления в Красноярске

      У 13-летней россиянки кожа стала отходить клочьями из-за ожога на борту самолета

      СК завершил расследование уголовного дела в отношении королевы марафонов Елены Блиновской

      Министр юстиции Грузии пообещал вернуть Саакашвили в тюрьму

      Подмосковная община начала искать оскорбившего Бастрыкина таксиста

      В США указали на использование американских чипов в российских ракетах

      Технологи ИИ помогут россиянам с поиском приложений

      Директор ФБР усомнился в ранении Трампа в ухо

      В российском городе ушедшие под воду улицы попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше