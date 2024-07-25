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00:19, 25 июля 2024Спорт

В Госдуме захотели инициировать отмену Fan ID

Вице-спикер Госдумы Даванков захотел инициировать отмену Fan ID

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков захотел инициировать отмену Fan ID. Его слова приводит Metaratings.

Даванков заявил, что намерен осенью 2024 года инициировать заседание Госдумы об отмене карты болельщика. По его мнению, решение может быть принято к началу сезона-2025/2026 в Российской премьер-лиге.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Ранее Даванков оценил вероятность возвращения пива на стадионы. Он назвал это непростым вопросом.

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      Анастасия Борисова
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