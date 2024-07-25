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06:27, 25 июля 2024Бывший СССР

В Киеве раскритиковали офис Зеленского за фото с саммита в Швейцарии

Депутат Дубинский: офис Зеленского неудачно разместил Харрис на фото в Швейцарии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал офис президента (ОП) Владимира Зеленского за групповое фото в Швейцарии. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание, что на снимке вице-президент США Камала Харрис находится позади главы офиса Андрея Ермака. По его словам, американский политик оказалась размещена «так, чтобы она могла заглядывать ему в задницу».

«Еще одно свидетельство "внешнеполитического гения" Андрея Борисовича, о котором почему-то умалчивает наша пресса», — прокомментировал он, отметив, что такая «позиция» является «гарантом успехов» на Украине.

В июне в швейцарском Бюргенштоке прошла двухдневная конференция по Украине. На саммит приехали представители 92 государств, включая 55 лидеров стран. Россия приглашения не получила. После этого Швейцария выразила готовность организовать новый саммит по украинскому вопросу.

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      Марина Совина
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