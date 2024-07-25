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17:33, 25 июля 2024Спорт

В рейтинг лучших олимпийцев XXI века вошла российская спортсменка

Российская гимнастка Алия Мустафина вошла в рейтинг лучших олимпийцев XXI века
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

ESPN составил рейтинг лучших олимпийцев XXI века. Список приводится на сайте канала.

Всего в рейтинг вошло 25 атлетов. Среди них оказалась лишь одна россиянка — на 13-м месте расположилась представительница спортивной гимнастики Алия Мустафина. Она является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, двукратным серебряным призером в команде и трехкратным бронзовым призером в многоборье и вольных упражнениях.

Возглавил рейтинг американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира Майкл Фелпс. Ранее он также занял первое место в списке лучших спортсменов ХХI века. В топ-3 также вошли четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз и восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике с Ямайки Усэйн Болт.

Летние Олимпийские игры-2024 стартуют в Париже 26 июля и завершатся 11 августа.

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