В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что около 11:00 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не уточнили.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника оказался поврежден автобус. Также дрон атаковал частное домовладение в селе Муром. Пострадавших нет.

Кроме того, в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ получили ранения два местных жителя, еще одного человека спасти не удалось.

Утром 25 июля Минобороны России также сообщало, что в ночь на четверг над российскими регионами перехватили 11 украинских беспилотников, три из которых три из которых обезвредили над Белгородской областью, четыре — над Курской и еще четыре — над Крымом и акваторией Черного моря. Помимо этого, в районе Крымского полуострова уничтожены два морских дрона ВСУ.