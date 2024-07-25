Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:56, 25 июля 2024Путешествия

Визовые центры еще одной страны Европы ограничили работу в России

Визовые центры Португалии прекратили полноценную работу в России
СюжетВизы в Европу:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Визовые центры Португалии ограничили работу во всех городах России. О том, что еще одна страна Европы прекратила полноценную выдачу виз, пишет Telegram-канал «Улететь».

По данным источника, с начала июля визовые центры не открывают новые слоты на подачу документов, а старые заявки рассматривают очень долго. Такой режим работы объясняют взаимной высылкой дипломатов, из-за которой возникла острая нехватка сотрудников.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

«Сколько продлится такая ситуация — неизвестно. Фактически работа остановлена», — пишет канал.

Отмечается, что подать документы на португальский шенген можно, если согласовать это с консульством. Для этого нужно написать на электронную почту посольства и объяснить срочность визита в Португалию.

При этом официально в визовом центре предупреждают, что срок рассмотрения заявки на визу может доходить до 45 дней.

Ранее Россию повысили в рейтинге самых сильных паспортов мира. Страна поднялась с 51-й строчки на 45-ю, поскольку россияне могут путешествовать в 116 зарубежных стран и территорий без оформления виз.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Его ловили сотни силовиков

      Уникальную находку сделали археологи в Челябинской области

      В России отреагировали на вердикт CAS по лишению фигуристов золота ОИ-2022

      В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты

      Россия обозначила как законную цель одну категорию военных на Украине

      Путин и Лукашенко начали закрытую встречу

      Украинские дроны атаковали автомобили в российском регионе

      Последствия снижения кредитного рейтинга Украины оценили

      Кинолог раскрыл главную роль собак на спецоперации

      В Госдуме предупредили о снижении скорости загрузки YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше