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20:27, 25 июля 2024Забота о себе

Врач развеяла главный миф о лечении подорожником

Терапевт Тарадеева рассказала, что подорожник не помогает при лечении ссадин

Фото: AnRo0002 / Wikimedia

Не стоит прикладывать грязный лист подорожника к ране в ожидании лечебного эффекта, рассказала терапевт Татьяна Тарадеева. Главный миф об эффективности народного метода лечения ран врач развеяла в беседе с «Известиями».

По словам терапевта, нет смысла прикладывать лист подорожника к ранам, он не помогает заживлять их. Кроме того, на листе растения могут быть бактерии, которые при попадании в рану вызовут заражение различными болезнями, в том числе столбняком.

Эксперт объяснила, что противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами обладает сок подорожника, но не сам лист. «Подорожник содержит фитоноциды и витамин К, способствующие заживлению ран. Он обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, но не сам лист, который принято прикладывать к ссадинам и ранам, а сок, который он выделяет при измельчении», — отметила она.

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Вместо того чтобы прикладывать подорожник к ране, следует обработать ее дезинфицирующими средствами: водой, а затем перекисью водорода. После на рану необходимо наложить сухую стерильную повязку, заключила терапевт.

Ранее терапевт Анастасия Агаева предупредила об опасных последствиях укусов пауков. По ее словам, при укусе нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

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      Вера Владзиевская
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