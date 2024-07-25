Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы снялась с Олимпиады

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпиады-2024

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпийских игр — 2024. Ее имя пропало из списка спортсменов — участников турнира на сайте Международной теннисной федерации (ITF).

Причины пропуска соревнований не сообщаются. В одиночном разряде ее место займет австралийка Дарья Сэвилл. Кроме того, Рыбакина должна была сыграть в миксте с Александром Бубликом — их пара также пропала из заявки.

25-летняя Рыбакина является уроженкой Москвы и до 2018 года представляла на соревнованиях Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает четвертую позицию. В 2022-м спортсменка выиграла Уимблдон.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа. Ранее стало известно, что из-за тонзиллита соревнования пропустит первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.